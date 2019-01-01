Лев: Перенос Евро на 2021-й год — верное решение

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев — о переносе чемпионата Европы.

ЙОАХИМ ЛЕВ, GETTY IMAGES

УЕФА принял решение перенести проведение чемпионата Европы с 2020-го на 2021 год.

"Я чувствую, что взаимное уважение снова играет большую роль. Мы все должны защищать здоровье и жизнь людей, конечно, это касается и футбола".

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"Считаю, что это решение является правильным. Не было альтернатив перенести чемпионат Европы".

"Конечно, футболисты хотели бы сыграть летом на Евро, они к этому готовились. Спортсмены живут для таких больших поединков, для таких больших турниров", — приводит слова Йоахим Лева Немецкий футбольный союз.

Ранее сообщалось, что УЕФА требует от клубов 275 миллионов фунтов, чтобы отложить Евро-2020.