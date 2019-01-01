Гиггз: Перенести Евро — очень правильное решение

Менеджер валлийцев — о ситуации с коронавирусом.

Райан Гиггз, getty images

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз высказал свое мнение о кризисе в мире футбола, который случился из-за пандемии коронавируса.

"УЕФА на 100 процентов принял правильное решение, перенеся чемпионат Европы. Конечно, для тренеров сборных это тяжело, потому что мы и так не видим своих игроков месяцами, а это может продлиться еще дольше, но это занимает второе место после здоровья и благополучия каждого".

"Только тогда мы можем вернуться к бизнесу, связанному с футболом и спортом в целом. Мы просто надеемся, что это произойдет раньше. Прежде всего давайте избавимся от этого вируса и продолжим нашу нормальную жизнь снова", — цитирует Гиггза Goal.

Ранее подобную мысль высказал главный тренер команды Германии Йоахим Лев.