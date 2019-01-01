Мирон Маркевич: Перенос Евро-2020 может сыграть на руку сборной Украины

Украинский специалист надеется, что в 2021 году сборная Украины станет еще сильнее.

Мирон Маркевич, УАФ

Глава комитета национальных сборных Украины Мирон Маркевич поделился мнением о переносе Евро-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса. Опытный специалист считает, что данное решение может пойти на пользу подопечным Андрея Шевченко.

"Какое может быть разочарование, если не было другого выхода. А что касается сборной, то, возможно, это сыграет нам только на руку. Наберет свои лучшие кондиции Андрей Ярмоленко, восстановятся после травм Тарас Степаненко, Роман Яремчук".

"Можно рассчитывать, что к 2021 году другие молодые футболисты дорастут до национальной команды. Тот же Леднев, если не сбавит обороты, вполне может стать боевой единицей для главной команды страны. Огорчение есть только потому, что этим летом мы вообще не увидим столь интересный турнир".

"Важно, чтобы сборная Украины не стала слабее. Текущий уровень игры команды Андрея Шевченко высок, поэтому хочется пожелать, чтобы "сине-желтые" продолжали нас радовать своими результатами", — приводит слова Мирона Маркевича официальный сайт УАФ.

Напомним, ранее о переносе Евро-2020 высказался защитник сборной Украины Эдуард Соболь.

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