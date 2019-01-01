Манчини: Балотелли — один из лучших нападающих, но этого недостаточно, чтобы попасть в сборную

Главный тренер итальянцев прокомментировал кадровую политику и амбиции команды.

Роберто Манчини, getty images

Роберто Манчини рассказал, что ценит нападающего, но ждет от него игры более высокого уровня, а также верит, что сборная Италии может выиграть ближайшие турниры.

"По качествам, которые он имел и имеет, Марио является одним из лучших нападающих, но этого недостаточно. В этом году он слабо показал себя в Брешии, и он это знает.

Я очень доволен сборной, даже если мы не виделись некоторое время. Мы постараемся добиться успеха и стремимся выиграть Лигу Наций и чемпионат Европы", — приводит слова Манчини Football Italia.

Ранее главный тренер сборной Италии выразил уверенность, что его команда может выиграть чемпионат Европы и в 2021 году.