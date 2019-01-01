19 Ноя
21:45
Северная Македония
МАК
1
Израиль
ИЗР
0
19 Ноя
21:45
Сан-Марино
СМР
0
Россия
РОС
5
19 Ноя
21:45
Словакия
СВК
2
Азербайджан
АЗЕ
0
19 Ноя
21:45
Латвия
ЛАТ
1
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0
19 Ноя
21:45
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УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020

Не все страны будут готовы проводить турнир после пандемии коронавируса.

Уэмбли, Getty Images
Уэмбли, Getty Images

Союз европейский футбольных ассоциаций начал обсуждение об изменении мультинационального формата запланированного на следующее лето чемпионата Европы, утверждает Sportsmail. В организации опасаются, что не все страны-хозяйки будут готовы принять турнир, перенесенный на следующее лето.

По информации источника, федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения в своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и потери для экономики.

Также проблемой могут стать накладки в расписании, поскольку многие стадионы уже имели запланированные на лето 2021 события.

Среди тех, кто по-прежнему готов проводить Евро, остается Англия. На Уэмбли должны были состояться все матчи "трех львов" на групповом этапе, а также полуфиналы и финал чемпионата Европы.

Евро-2020 должен был состояться в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 8 7 0 1 37 6 21
Чехия ЧЕХ 8 5 0 3 13 11 15
Косово КОС 8 3 2 3 13 16 11
Болгария БОЛ 8 1 3 4 6 17 6
Черногория ЧЕР 8 0 3 5 3 22 3
Команды: и в н п з п о
Украина УКР 8 6 2 0 17 4 20
Португалия ПОР 8 5 2 1 22 6 17
Сербия СЕР 8 4 2 2 17 17 14
Люксембург ЛЮК 8 1 1 6 7 16 4
Литва ЛИТ 8 0 1 7 5 25 1
Команды: и в н п з п о
Германия ГЕР 8 7 0 1 30 7 21
Нидерланды НИД 8 6 1 1 24 7 19
Северная Ирландия СИР 8 4 1 3 9 13 13
Беларусь БЛР 8 1 1 6 4 16 4
Эстония ЭСТ 8 0 1 7 2 26 1
Команды: и в н п з п о
Швейцария ШВЦ 8 5 2 1 19 6 17
Дания ДАН 8 4 4 0 23 6 16
Ирландия ИРЛ 8 3 4 1 7 5 13
Грузия ГРУ 8 2 2 4 7 11 8
Гибралтар ГИБ 8 0 0 8 3 31 0
Команды: и в н п з п о
Хорватия ХОР 8 5 2 1 17 7 17
Уэльс УЭЛ 8 4 2 2 10 6 14
Словакия СВК 8 4 1 3 13 11 13
Венгрия ВЕН 8 4 0 4 8 11 12
Азербайджан АЗЕ 8 0 1 7 5 18 1
Команды: и в н п з п о
Испания ИСП 10 8 2 0 31 5 26
Швеция ШВЕ 10 6 3 1 23 9 21
Норвегия НОР 10 4 5 1 19 11 17
Румыния РУМ 10 4 2 4 17 15 14
Мальта МАЛ 10 1 0 9 3 27 3
Фареры ФАР 10 1 0 9 4 30 3
Команды: и в н п з п о
Польша ПОЛ 10 8 1 1 18 5 25
Австрия АВС 10 6 1 3 19 9 19
Словения СВН 10 4 2 4 16 11 14
Северная Македония МАК 10 4 2 4 12 13 14
Израиль ИЗР 10 3 2 5 16 18 11
Латвия ЛАТ 10 1 0 9 3 28 3
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 10 8 1 1 25 6 25
Турция ТУР 10 7 2 1 18 3 23
Исландия ИСЛ 10 6 1 3 14 11 19
Албания АЛБ 10 4 1 5 16 14 13
Андорра АНД 10 1 1 8 3 20 4
Молдова МОЛ 10 1 0 9 4 26 3
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 10 10 0 0 40 3 30
Россия РОС 10 8 0 2 33 8 24
Шотландия ШОТ 10 5 0 5 16 19 15
Казахстан КАЗ 10 3 1 6 13 17 10
Кипр КИП 10 3 1 6 15 20 10
Сан-Марино СМР 10 0 0 10 1 51 0
Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 10 10 0 0 37 4 30
Финляндия ФИН 10 6 0 4 16 10 18
Греция ГРЕ 10 4 2 4 12 14 14
Босния и Герцеговина БОС 10 4 1 5 20 17 13
Армения АРМ 10 3 1 6 14 25 10
Лихтенштейн ЛИХ 10 0 2 8 2 31 2