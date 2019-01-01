УЕФА может сократить количество хозяев Евро-2020

Не все страны будут готовы проводить турнир после пандемии коронавируса.

Уэмбли, Getty Images

Союз европейский футбольных ассоциаций начал обсуждение об изменении мультинационального формата запланированного на следующее лето чемпионата Европы, утверждает Sportsmail. В организации опасаются, что не все страны-хозяйки будут готовы принять турнир, перенесенный на следующее лето.

По информации источника, федерации футбола Испании и Италии выразили сомнения в своей готовности провести турнир, учитывая огромное количество смертей из-за COVID-19 и потери для экономики.

Также проблемой могут стать накладки в расписании, поскольку многие стадионы уже имели запланированные на лето 2021 события.

Среди тех, кто по-прежнему готов проводить Евро, остается Англия. На Уэмбли должны были состояться все матчи "трех львов" на групповом этапе, а также полуфиналы и финал чемпионата Европы.

Евро-2020 должен был состояться в следующих городах: Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Будапешт, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Бильбао, Амстердам.