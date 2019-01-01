Дания подтвердила готовность принять матчи Евро-2020

Датчане развеяли слухи о возможном переносе копенгагенских матчей.

Паркен, Getty Images

Перенесенный на 2021 год чемпионат Европы точно состоится в Копенгагене, несмотря на слухи, которые утверждали, что датская столица может лишиться этого права на фоне кризиса, связанного с пандемией.

Федерация футбола Дании заявила о готовности Копенгагена по-прежнему принять все запланированные матчи Евро-2020. Стадион Паркен, согласно расписанию, примет три поединка группового этапа и один поединок 1/8 финала.

В медиапространстве существовала опаска о том, что через два дня после последнего матча европейского форума в Копенгагене, 2 июля 2021 года в датской столице стартует Тур де Франс и местные городские власти могут не справиться с данной нагрузкой. Однако федерация футбола, после дискуссий с властями Копенгагена, опровергла данные опасения.

Помимо Копенгагена, матчи чемпионата Европы также должны пройти в Риме, Баку, Санкт-Петербурге, Бухаресте, Амстердаме, Лондоне, Глазго, Дублине, Бильбао, Будапеште и Мюнхене.

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