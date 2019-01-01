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Манчини: Перенос Евро-2020? У сборной Италии будет больше игроков на выбор

Итальянский специалист считает, что перенос Евро-2020 пойдет на пользу его команде.

Роберто Манчини, Getty Images
Роберто Манчини, Getty Images

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отметил положительные стороны в связи с переносом Евро-2020 на следующий год. Специалист уверен, что его подопечные получили шанс набраться опыта в преддверии турнира.

"Ребята будут более опытными на чемпионате Европы, даже если им придется сыграть много игр за короткий промежуток времени".

"Мы должны обратить пристальное внимание на их физическое состояние. Мы надеемся, что у нас будет много вариантов, а травмы будут единичными случаями. Уверен, что у нас будет больше игроков на выбор. Я общался с парнями. Им не терпится вернуться к игре", — приводит слова Манчини La Gazzetta dello Sport.

Напомним, ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко назвал положительные стороны переноса Евро-2020 для его команды.

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