Италия не готова гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями
В стране не уверены, что смогут выполнить требования УАФ.
Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что страна не может гарантировать присутствие болельщиков на матчах Евро-2020, несмотря на требование УЕФА.
"Мы хотим вернуться к привычной жизни как можно скорее, но нужно время, чтобы всё распланировать, в том числе Евро, который начинается примерно через два месяца.
Про некоторые мероприятия мы можем с уверенностью сказать, что они пройдут со зрителями или без, но в данном случае есть жёсткое требование со стороны УЕФА, что болельщики должны быть. Проблема в том, что в данный момент мы не можем гарантировать людям доступ на стадион", — сказал функционер.
Напомним, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.
Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.
Ранее сообщалось, что Ирландия не готова гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021