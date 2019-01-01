Италия не готова гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями

В стране не уверены, что смогут выполнить требования УАФ.

Стадион в Риме, getty images

Президент Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что страна не может гарантировать присутствие болельщиков на матчах Евро-2020, несмотря на требование УЕФА.

"Мы хотим вернуться к привычной жизни как можно скорее, но нужно время, чтобы всё распланировать, в том числе Евро, который начинается примерно через два месяца.

Про некоторые мероприятия мы можем с уверенностью сказать, что они пройдут со зрителями или без, но в данном случае есть жёсткое требование со стороны УЕФА, что болельщики должны быть. Проблема в том, что в данный момент мы не можем гарантировать людям доступ на стадион", — сказал функционер.

Напомним, что Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года.

Планируется, что матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в 12 городах — Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ранее сообщалось, что Ирландия не готова гарантировать проведение матчей Евро-2020 со зрителями.

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