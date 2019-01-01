УЕФА решит судьбу Рима, Мюнхена, Дублина и Бильбао 19 апреля
Четыре из двенадцати городов-хозяев Евро-2020 пока не подтвердили готовность проводить матчи финального турнира со зрителями.
Европейский футбольный союз получил подтверждение от Амстердама, Баку, Бухареста, Будапешта, Копенгагена, Глазго, Лондона и Санкт-Петербурга о готовности проводить матчи со зрителями во время финального турнира — сообщил официальный сайт УЕФА.
Лондон готов заполнить Уэмбли на 25% на матчах группового раунда и увеличить это количество на полуфинал и финал турнира.
Амстердам, Бухарест, Копенгаген и Глазго пока не определились с количеством, но заявили, что зрители смогут заполнить от 25% до 33% вместимости трибун.
Баку и Санкт-Петербург заполнят свои арены на 50%, а Будапешт заявил о желании заполнить трибуны на 100%.
Неопределенной остается ситуация с Римом, Мюнхеном, Дублином и Бильбао, поскольку местные власти пока не готовы открыть стадионы для зрителей.
До 19 апреля УЕФА предоставил правительствам Италии, Германии, Испании и Ирландии время на раздумье, после чего может лишить их права проводить матчи финального турнира Евро-2020.
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