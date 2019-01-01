Рим, Дублин и Мюнхен могут потерять право проводить матчи Евро-2020

Все дело в решении властей по поводу зрителей на трибунах.

Стадио Олимпико в Риме, Getty Images

Ситуация с допуском болельщиков на трибуны во время матчей финального турнира остается неопределенной, и некоторые города могут потерять право на проведение поединков.

После того, как Ирландия заявила, что пока не может гарантировать проведение матчей со зрителями, матчи, запланированные в Дублине (три группового турнира и один 1/8 финала) могут перенести в Манчестер или Ньюкасл — сообщает The Sun.

Также пока не готовы дать гарантии власти Италии, причем представители НОК Италии заявили в интервью Radio 2, что диктат со стороны УЕФА в данном вопросе неуместен. Варианты с заменой Риму, который должен принять три матча группового турнира и четвертьфинал, пока не обсуждаются.

Нет точного подтверждения от Германии, поэтому "на волоске" повисла и судьба Мюнхена (три матча в группе и четвертьфинал).

Тем временем футбольная ассоциация Англии полагает допустить на матчи группового турнира на Уэмбли 22 500 зрителей, а на полуфинал и финал — по 45 000.

Противоречивая ситуация сложилась с Бильбао: правительство Страны Басков гарантирует минимум 13 000 болельщиков на матчах, но пока на это не дают "добро" испанские власти.

Ранее сообщалось, что минимум два матча сборной Украины, которые будут сыграны в Бухаресте, пройдут со зрителями.

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