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Дания просит УЕФА допустить на матчи Евро-2020 в Копенгагене только местных жителей

Правительство страны готово обеспечить присутствие болельщиков на трибунах, однако не спешит открывать двери иностранцам.

Стадион Паркен в Копенгагене, Getty Images
Стадион Паркен в Копенгагене, Getty Images

Как стало известно накануне, официальные лица Дании дали добро на проведение поединков чемпионата Европы-2020 в столице данной страны, Копенгагене, в присутствии не менее 11 236 болельщиков, что составляет около 30% от общей вместимости стадиона Паркен.

Однако, Датский футбольный союз (DBU) при этом запросил у УЕФА разрешение на то, чтобы обеспечивать приоритетное право покупки билетов исключительно для граждан своей страны, избегая тем самым массового прибытия иностранцев.

Причиной такого решения является якобы желание правительства Дании обезопасить свое население от новой волны заражений коронавирусом COVID-19.

Управляющий директор Евро-2020 в Копенгагене Лене Крайгер таким образом прокомментировал данную ситуацию: "Мы упорно трудились над тем, чтобы организовать возможность посещения трибун для настолько большого числа поклонников, делая акцент на здоровье населения и безопасность для болельщиков.

Если ситуация со здоровьем улучшится и поступят новые рекомендации экспертной группы, мы сможем увеличить количество зрителей на трибунах. Однако, приоритет все же будет отдан именно местному населению. С нетерпением ждем встречи с болельщиками на стадионе этим летом!".

Напомним, что стадион Паркен станет домашним для сборной Дании в матчах группового этапа против Финляндии, Бельгии и России, а также примет на своем поле поединок 1/8 финала между победителем группы D и второй командой группы E.

Также, несколькими днями ранее правительства Италии и Ирландии выразили сомнения в возможности принять болельщиков на матчах Евро-2020 в данных странах.

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Дания ДАН 0 0 0 0 0 0 0
Россия РОС 0 0 0 0 0 0 0
Финляндия ФИН 0 0 0 0 0 0 0
Команды: и в н п з п о
Австрия АВС 0 0 0 0 0 0 0
Нидерланды НИД 0 0 0 0 0 0 0
Северная Македония МАК 0 0 0 0 0 0 0
Украина УКР 0 0 0 0 0 0 0
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Испания ИСП 0 0 0 0 0 0 0
Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
Словакия СВК 0 0 0 0 0 0 0
Швеция ШВЕ 0 0 0 0 0 0 0
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Германия ГЕР 0 0 0 0 0 0 0
Португалия ПОР 0 0 0 0 0 0 0
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