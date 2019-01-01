Италия гарантировала проведение матчей Евро-2020 в Риме со зрителями
Будет заполнено не менее четверти столичного стадиона.
В Риме подтвердили, что примут зрителей на матчах Евро-2020 на местном Стадио Олимпико.
Столица Италии до последнего не давала гарантий для присутствия зрителей на стадионе, из-за чего могла лишиться права на проведение матчей Евро, но согласилась на присутствие не меньше 25% от общей заполняемости арены.
При этом, по информации на официальном сайте УЕФА, в Риме не планируют делать карантинные исключения для зрителей из-за границы, которые будут обязаны придерживаться всех действующих на тот момент правил.
На чемпионате Европы Рим примет три матча сборной Италии в группе А и один матч 1/4 финала.
Окончательный список городов, которые будут подтверждены в качестве хозяев матчей Евро-2020, будет представлен 20 апреля. Евро-2020 стартует 11 июня.
Ранее сообщалось, что УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 привиться от коронавируса.
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