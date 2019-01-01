Италия гарантировала проведение матчей Евро-2020 в Риме со зрителями

Будет заполнено не менее четверти столичного стадиона.

Стадио Олимпико, getty images

В Риме подтвердили, что примут зрителей на матчах Евро-2020 на местном Стадио Олимпико.

Столица Италии до последнего не давала гарантий для присутствия зрителей на стадионе, из-за чего могла лишиться права на проведение матчей Евро, но согласилась на присутствие не меньше 25% от общей заполняемости арены.

При этом, по информации на официальном сайте УЕФА, в Риме не планируют делать карантинные исключения для зрителей из-за границы, которые будут обязаны придерживаться всех действующих на тот момент правил.

На чемпионате Европы Рим примет три матча сборной Италии в группе А и один матч 1/4 финала.

Окончательный список городов, которые будут подтверждены в качестве хозяев матчей Евро-2020, будет представлен 20 апреля. Евро-2020 стартует 11 июня.

Ранее сообщалось, что УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 привиться от коронавируса.