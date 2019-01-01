Сборная Италии пройдет вакцинацию перед Евро-2020
Габриэле Гравина сообщил, что вся сборная будет вакцинирована перед международным турниром.
Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заверил, что вся сборная Италии пройдет вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020, которое пройдет летом.
Правительство Италии дало зеленый свет на проведение матчей чемпионата Европы в Риме этим летом и после того, как команда Роберто Манчини перенесла вспышку коронавируса во время мартовских матчей отбора ЧМ-2022, глава FIGC заявил, что вся команда будет вакцинирована.
"Мы вернулись в группу субъектов, которым необходимо сделать вакцинацию перед чемпионатом Европы. Вчера у меня была встреча с представителями властей и мы получили заверения в том, что вся национальная команда должна быть включена в число вакцинированных вместе со спортсменами, участвующими в Олимпийских играх", — приводит слова Гравины Football-Italia со ссылкой на агентство ANSA.
Ранее сообщалось, что УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 привиться от коронавируса.
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