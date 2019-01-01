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Сборная Италии пройдет вакцинацию перед Евро-2020

Габриэле Гравина сообщил, что вся сборная будет вакцинирована перед международным турниром.

Игроки сборной Италии, Getty Images
Игроки сборной Италии, Getty Images

Президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина заверил, что вся сборная Италии пройдет вакцинацию от коронавируса перед Евро-2020, которое пройдет летом.

Правительство Италии дало зеленый свет на проведение матчей чемпионата Европы в Риме этим летом и после того, как команда Роберто Манчини перенесла вспышку коронавируса во время мартовских матчей отбора ЧМ-2022, глава FIGC заявил, что вся команда будет вакцинирована.

"Мы вернулись в группу субъектов, которым необходимо сделать вакцинацию перед чемпионатом Европы. Вчера у меня была встреча с представителями властей и мы получили заверения в том, что вся национальная команда должна быть включена в число вакцинированных вместе со спортсменами, участвующими в Олимпийских играх", — приводит слова Гравины Football-Italia со ссылкой на агентство ANSA.

Ранее сообщалось, что УЕФА может обязать всех футболистов на Евро-2020 привиться от коронавируса.

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Польша ПОЛ 0 0 0 0 0 0 0
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