УЕФА принял решение отобрать у Бильбао право проведения матчей Евро-2020
Испанская арена, вероятно, не увидит национальный чемпионат ближайшим летом.
Стадион Сан Мамес в Бильбао не примет матчи Евро-2020 этим летом.
Домашний стадион Атлетика был одним из 12 арен европейского первенства, которое было перенесено с прошлого года из-за пандемии и пройдет с 12 июня по 12 июля 2021-го года.
По информации источника, УЕФА принял решение отобрать у Бильбао право проведения матчей турнира. Судя по всему, это связано с тем, что город не смог предоставить гарантии допуска зрителей на игры чемпионата.
Отмечается, что власти Бильбао не согласны с решением УЕФА и намерены потребовать компенсацию за нарушение условий договора.
Ранее стало известно, что Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром в истории мужского чемпионата Европы.
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