УЕФА принял решение отобрать у Бильбао право проведения матчей Евро-2020

Испанская арена, вероятно, не увидит национальный чемпионат ближайшим летом.

Стадион Сан Мамес, getty images

Стадион Сан Мамес в Бильбао не примет матчи Евро-2020 этим летом.

Домашний стадион Атлетика был одним из 12 арен европейского первенства, которое было перенесено с прошлого года из-за пандемии и пройдет с 12 июня по 12 июля 2021-го года.

По информации источника, УЕФА принял решение отобрать у Бильбао право проведения матчей турнира. Судя по всему, это связано с тем, что город не смог предоставить гарантии допуска зрителей на игры чемпионата.

Отмечается, что власти Бильбао не согласны с решением УЕФА и намерены потребовать компенсацию за нарушение условий договора.

Ранее стало известно, что Стефани Фраппар станет первой женщиной-арбитром в истории мужского чемпионата Европы.