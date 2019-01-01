УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Англию
Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с Суперлигой.
Часть освободившихся поединков предстоящего Евро-2020 могут быть перенесены в Англию. Об этом сообщает The Telgraph.
По информации источника, УЕФА планирует отдать часть поединков лондонскому стадиону Уэмбли в знак благодарности за ключевое участие Футбольной ассоциации Англии в борьбе с европейской Суперлигой.
Вчера стало известно, что Бильбао не сможет принять матчи предстоящего турнира, а завтра ожидается объявление о том, что Дублин также не будет принимать поединки Евро-2020.
Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021