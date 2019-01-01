УЕФА может перенести часть матчей Евро-2020 в Англию

Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с Суперлигой.

Стадион Уэмбли, Getty Images

Часть освободившихся поединков предстоящего Евро-2020 могут быть перенесены в Англию. Об этом сообщает The Telgraph.

По информации источника, УЕФА планирует отдать часть поединков лондонскому стадиону Уэмбли в знак благодарности за ключевое участие Футбольной ассоциации Англии в борьбе с европейской Суперлигой.

Вчера стало известно, что Бильбао не сможет принять матчи предстоящего турнира, а завтра ожидается объявление о том, что Дублин также не будет принимать поединки Евро-2020.

Напомним, чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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