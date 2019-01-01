До Евро-2020 осталось 50 дней
Уже менее чем через два месяца турнир стартует.
Кубок чемпионата Европы, getty images
Чемпионат Европы-2020 должен был стартовать летом прошлого года, но его началу помешала эпидемия коронавируса.
Ввиду этого, футбольный форум перенесли на следующий год — до начала турнира осталось всего лишь 50 дней.
Отметим, что сборная Украины примет участие в финальной части Евро-2020 и сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.
Напомним, что ранее стало известно, где сборная Украины будет готовиться к Евро-2020.
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