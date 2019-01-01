До Евро-2020 осталось 50 дней

Уже менее чем через два месяца турнир стартует.

Кубок чемпионата Европы, getty images

Чемпионат Европы-2020 должен был стартовать летом прошлого года, но его началу помешала эпидемия коронавируса.

Ввиду этого, футбольный форум перенесли на следующий год — до начала турнира осталось всего лишь 50 дней.

Отметим, что сборная Украины примет участие в финальной части Евро-2020 и сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Напомним, что ранее стало известно, где сборная Украины будет готовиться к Евро-2020.