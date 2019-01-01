УЕФА исключил Бильбао и Дублин и добавил Севилью в список городов-хозяев Евро-2020
Санкт-Петербург же получил дополнительные матчи.
Часть игр Евро-2020 перенесли в Санкт-Петербург и Севилью, сообщил в своем Twitter глава польского футбольного союза и вице-президент УЕФА Збигнев Бонек.
"Севилья и Санкт-Петербург – официально! Нужно поработать, мы начинаем сначала – база, переезды, вся логистика", – написал Бонек.
Журналист Тарик Панжа уточнил, что из списка городов-хозяев турнира исключены Дублин и Бильбао, а проведение игр в Мюнхене подтверждено.
Также в Санкт-Петербург перенесут три матча из Дублина – Польша – Словакия (14 июня), Швеция – Словакия (18 июня) и Швеция – Польша (23 июня).
В Петербурге изначально запланированы матчи Бельгия – Россия (12 июня), Финляндия – Россия (16 июня), Финляндия – Бельгия (21 июня), а также игра 1/4 финала (2 июля).
Ранее сообщалось, что Англия получит больше матчей турнира за ключевую роль в борьбе с Суперлигой.
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