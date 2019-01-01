УЕФА намерен расширить заявку сборных на Евро-2020 до 26 игроков
Пандемия коронавируса в очередной раз вносит свои поправки в футбол.
Кубок Евро-2020 и маскот чемпионата, getty images
Комитет национальных сборных УЕФА порекомендовал расширить заявку команд на предстоящем турнире.
Таким образом, по информации источника, участники Евро-2020 смогут внести в заявку на турнир не 23, а 26 игроков.
Данное решение принято на фоне проблем с пандемией COVID-19.
Напомним, что по этой же причине УЕФА разрешил проведение пяти замен на Евро-2020 вместо положенных трех.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
Ранее УЕФА исключил Бильбао и Дублин и добавил Севилью в список городов-хозяев Евро-2020
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