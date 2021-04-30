Дзаньоло может вернуться на поле в нынешнем сезоне и сыграть на Евро-2020

Полузащитник Ромы и сборной Италии успешно восстанавливается после операции.

Николо Дзаньоло, Getty Images

Очередное обследование Николо Дзаньоло показало, что полузащитник Ромы и национальной сборной Италии практически восстановился после второй за год операции на колене — сообщает Corriere dello Sport.

Еще две недели назад сообщалось, что из-за сниженного на 10% тонуса в прооперированном колене 21-летний футболист наверняка пропустит Евро-2020, однако сейчас процесс восстановления достиг значительного прогресса.

На следующей неделе Николо проконсультируется с оперировавшим его профессором Финком, который должен определить окончательный срок возвращения к полноценным тренировкам. Однако после сегодняшнего обследования в медицинском центре Ромы, Вилла Сюарт, врачи предположили, что он сможет сыграть в последних турах Серии А и в финальном турнире чемпионата Европы.

Дзаньоло зыграл 7 матчей (2 гола) за национальную сборную Италии и выступал за Виртус Энтеллу (7 матчей во всех турнирах, 0 голов) и Рому (69, 14).