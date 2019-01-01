Официально: Вирджил Ван Дейк не сыграет на Евро-2020

Игрок принял решение пропустить чемпионат Европы.

Вирджил Ван Дейк, getty images

Защитник Ливерпуля Вирджил Ван Дейк не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020.

"Прошло 7 месяцев с момента операции и с того времени я прошел очень долгий путь. Приходилось делать шаг за шагом.

Мои дела шли хорошо, без осложнений, но на последнем этапе реабилитации необходимо было принять решение, поеду ли я на Евро-2020. Учитывая свое физическое состояние я почувствовал, что правильным решением будет пропустить турнир и пройти последнюю фазу реабилитации в межсезонье.

Таким образом, все мое внимание будет сосредоточено на предсезонке с Ливерпулем, и это реальная цель, я с нетерпением жду ее.

Конечно, мне очень неприятно пропустить чемпионат Европы, но я должен это принять, мы все должны это принять. Я думаю, что решение не ехать — правильное. Это сложно, но я смирился с этим", — сказал защитник.

Ранее главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп высказывался о состоянии защитника Вирджила ван Дейка и его возможном участии в Евро-2020.