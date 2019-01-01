Попов: Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя

Защитник "бело-синих" прокомментировал вызов в сборную Украины.

Андрей Шевченко и Денис Попов, УАФ

Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился своими эмоциями после первых тренировок в составе национальной команды Украины в рамках подготовки к предстоящему Евро-2020.

"Прежде всего, очень приятно, что тренеры обратили на меня внимание и вызвали в сборную. Это только начало, посмотрим, как будет дальше. Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя.

Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают", — приводит слова Попова официальный сайт УАФ.

Ранее Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в расположении сборной Украины.

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