Попов: Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя
Защитник "бело-синих" прокомментировал вызов в сборную Украины.
Защитник киевского Динамо Денис Попов поделился своими эмоциями после первых тренировок в составе национальной команды Украины в рамках подготовки к предстоящему Евро-2020.
"Прежде всего, очень приятно, что тренеры обратили на меня внимание и вызвали в сборную. Это только начало, посмотрим, как будет дальше. Вызов в национальную команду — большой шанс показать себя.
Это моя первая встреча с Андреем Шевченко. Впечатления хорошие. Во время тренировки он подсказывал мне и сказал, мол, ничего страшного, если даже и ошибешься иногда. В последующие дни будем общаться больше, и станет понятно, чего тренеры от меня ожидают", — приводит слова Попова официальный сайт УАФ.
Ранее Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в расположении сборной Украины.
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