Трубин: В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму

Голкипер "горняков" оценил первые тренировки в расположении сборной Украины.

Анатолий Трубин (слева), УАФ

Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал начало подготовки к предстоящему Евро-2020 в расположении национальной команды.

"В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму. Дело в том, что было несколько дней отдыха, и надо снова входить в тонус. Восстановим кондиции и будем показывать на тренировках свои лучшие качества и доказывать свою необходимость тренерскому штабу", — приводит слова Трубина пресс-служба УАФ.

Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации с игроками национальной команды.

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