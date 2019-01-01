Трубин: В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму
Голкипер "горняков" оценил первые тренировки в расположении сборной Украины.
Вратарь сборной Украины и донецкого Шахтера Анатолий Трубин прокомментировал начало подготовки к предстоящему Евро-2020 в расположении национальной команды.
"В первую очередь нам следует усовершенствовать свою физическую форму. Дело в том, что было несколько дней отдыха, и надо снова входить в тонус. Восстановим кондиции и будем показывать на тренировках свои лучшие качества и доказывать свою необходимость тренерскому штабу", — приводит слова Трубина пресс-служба УАФ.
Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации с игроками национальной команды.
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