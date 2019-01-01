Зубков: Я постараюсь набрать хорошую форму, чтобы попасть в обойму сборной Украины
Хавбек Ференцвароша рассказал о подготовке национальной команды Украины к Евро-2020.
Полузащитник Ференцвароша и сборной Украины Александр Зубков оценил подготовку национальной команды к предстоящему чемпионату Европы.
"В Ференцвароше последняя игра проходила 8 мая, поэтому за неделю я немного отдохнул. Я думаю, на сборах у нас будет время получить хорошую нагрузку и подготовиться. Я постараюсь набрать хорошую форму и сделать все как можно лучше, чтобы попасть в обойму сборной Украины.
Последняя для меня игра прошла 1 мая, я тогда получил небольшое повреждение. Был момент, когда я неудачно поскользнулся на поле, почувствовал боль. Но, слава Богу, все позади. Как видите, сейчас я нахожусь в полной готовности.
У меня было на неделю больше отдыха, так как после этого я уже не тренировался, чтобы не рисковать накануне прибытия в сборную Украины. Самое главное для меня сейчас — набрать физические кондиции", — приводит слова Зубкова пресс-служба УАФ.
Ранее наставник сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о кадровой ситуации в расположении национальной команды.
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