Игрокам сборной Украины еще не озвучили премиальные за Евро-2020

УАФ огласит суммы, когда все игроки соберутся.

Андрей Шевченко, getty images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с премиальными за чемпионат Европы-2020.

"Премиальные еще не обсуждали. Думаю, когда команда соберется в полном составе, тогда президент УАФ объявит о премиальных. Еще не говорили об этом", — сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол 1.

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Отметим, что на групповой стадии турнира национальную сборную ждут поединки против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

Ранее Шевченко рассказал о кадровой ситуации в расположении национальной команды.