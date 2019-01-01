Игрокам сборной Украины еще не озвучили премиальные за Евро-2020
УАФ огласит суммы, когда все игроки соберутся.
Андрей Шевченко, getty images
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ситуацию с премиальными за чемпионат Европы-2020.
"Премиальные еще не обсуждали. Думаю, когда команда соберется в полном составе, тогда президент УАФ объявит о премиальных. Еще не говорили об этом", — сказал Шевченко в эфире телеканала Футбол 1.
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Отметим, что на групповой стадии турнира национальную сборную ждут поединки против Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.
Ранее Шевченко рассказал о кадровой ситуации в расположении национальной команды.
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