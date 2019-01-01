Макаренко: С первого дня началась конкуренция. Все хотят попасть на Евро

Хавбек Кортрейка прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему Евро-2020.

Евгений Макаренко (слева), УАФ

Полузащитник Кортрейка и сборной Украины Евгений Макаренко оценил подготовку национальной команды к предстоящему Евро-2020.

"Конечно, первые дни сбора немного тяжелые. Проводятся тесты, чтобы увидеть, в каких кондициях находятся все ребята, чтобы подкорректировать программы. Возможно, для кого-то индивидуально. Одним игрокам надо поработать над одними качествами, другим — над другими.

В общем все хорошо, идет работа, проводим по две тренировки в день, в рабочем процессе. Все хорошо и с улыбкой ко всему относятся. Конечно, беговая работа всегда идет немного сквозь зубы.

Конкуренция? Она началась с первого дня, с первой тренировки. Все ребята хотят вместе с командой попасть на Евро-2020, быть готовыми на все 200 процентов и показать тренерскому штабу, что они могут помочь", — приводит слова Макаренко пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировочный день в два этапа.