Малдере исполнилось 50 лет
Сегодня у ассистента главного тренера сборной Украины праздничный юбилей.
Андреа Малдера и Андрей Шевченко, instagram.com/malderaandrea
Сегодня, 18 мая, помощнику главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдере исполнилось 50 лет.
С лета 2016 года 50-летний итальянский специалист работает в тренерском штабе национальной команды Украины под руководством Шевченко.
За свою тренерскую карьеру Малдера ранее работал в структуре Милана, где тренировал команду U-19, был аналитиком и ассистентом главного тренера "россонери".
В настоящее время сборная Украины продолжает подготовку к предстоящему Евро-2020.
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