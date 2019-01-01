Малдере исполнилось 50 лет

Сегодня у ассистента главного тренера сборной Украины праздничный юбилей.

Андреа Малдера и Андрей Шевченко, instagram.com/malderaandrea

Сегодня, 18 мая, помощнику главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко Андреа Малдере исполнилось 50 лет.

С лета 2016 года 50-летний итальянский специалист работает в тренерском штабе национальной команды Украины под руководством Шевченко.

За свою тренерскую карьеру Малдера ранее работал в структуре Милана, где тренировал команду U-19, был аналитиком и ассистентом главного тренера "россонери".

В настоящее время сборная Украины продолжает подготовку к предстоящему Евро-2020.