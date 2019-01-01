Забарный: Для каждого футболиста это мечта — выступить Евро

Защитник "бело-синих" оценил подготовку сборной Украины к Евро-2020.

Илья Забарный (справа), УАФ

Защитник сборной Украины и киевского Динамо Илья Забарный прокомментировал подготовку национальной команды к предстоящему Евро-2020.

"Как только прибыли в расположение сборной, с первой же тренировки начали готовиться. Адаптировались, все хорошо.

У нас был довольно тяжелый сезон, много игр провели. Уже втянулись в этот ритм, просто надо было отдохнуть. Впереди тренировки с мячом, более приятно, поскольку сейчас были тесты, много беговой работы.

В сборной конкуренция, нас сейчас очень много. Это хорошо, ведь каждый хочет проявить себя и показать свой максимум. Все хотят поехать на Евро, ведь для каждого футболиста это мечта — выступить на таком турнире", — сказал Забарный в интервью пресс-службе УАФ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировочный день в два этапа.