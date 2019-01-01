Сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте

Команда Андрея Шевченко впервые провела сбор на данном стадионе.

Сборная Украины, УАФ

Сборная Украины провела тренировку на харьковском стадионе Металлист.

Рабочий график "сине-желтых" продолжился там, где завершился вчера, — в тренажерном зале отеля. Игрокам были предложены профилактические упражнения: тонизирующая работа для нижних конечностей и силовая — для верхнего плечевого пояса.

Перед обедом вся команда сдала ПЦР-тесты, а после приема пищи отправилась на отдых. Вечером футболистов ожидало занятие, которое впервые на этом сборе состоялось на стадионе Металлист. Как только игроки вышли на дорожки арены, главного тренера и игроков поздравили известные в Украине футбольные личности — бывший владелец Металлиста Александр Ярославский, президент харьковского Металла Евгений Красников и главный тренер этого клуба, экс-футболист национальной сборной, Александр Кучер.

Сегодня тренерский штаб вновь давал игрокам тактические задания: происходит наработка разных игровых моделей и ознакомление новичков с тактической концепцией игры. Работа важная и интенсивная, в процессе которой понемногу вырисовываются возможности та проявляются способности приглашенных исполнителей.

Напомним, что сегодня у ассистента главного тренера сборной Украины Андреа Молдеры праздничный юбилей.