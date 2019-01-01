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Сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте

Команда Андрея Шевченко впервые провела сбор на данном стадионе.

Сборная Украины, УАФ
Сборная Украины, УАФ

Сборная Украины провела тренировку на харьковском стадионе Металлист.

Рабочий график "сине-желтых" продолжился там, где завершился вчера, — в тренажерном зале отеля. Игрокам были предложены профилактические упражнения: тонизирующая работа для нижних конечностей и силовая — для верхнего плечевого пояса.

Перед обедом вся команда сдала ПЦР-тесты, а после приема пищи отправилась на отдых. Вечером футболистов ожидало занятие, которое впервые на этом сборе состоялось на стадионе Металлист. Как только игроки вышли на дорожки арены, главного тренера и игроков поздравили известные в Украине футбольные личности — бывший владелец Металлиста Александр Ярославский, президент харьковского Металла Евгений Красников и главный тренер этого клуба, экс-футболист национальной сборной, Александр Кучер.

Сегодня тренерский штаб вновь давал игрокам тактические задания: происходит наработка разных игровых моделей и ознакомление новичков с тактической концепцией игры. Работа важная и интенсивная, в процессе которой понемногу вырисовываются возможности та проявляются способности приглашенных исполнителей.

Напомним, что сегодня у ассистента главного тренера сборной Украины Андреа Молдеры праздничный юбилей.

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