Сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте
Команда Андрея Шевченко впервые провела сбор на данном стадионе.
Сборная Украины провела тренировку на харьковском стадионе Металлист.
Рабочий график "сине-желтых" продолжился там, где завершился вчера, — в тренажерном зале отеля. Игрокам были предложены профилактические упражнения: тонизирующая работа для нижних конечностей и силовая — для верхнего плечевого пояса.
Перед обедом вся команда сдала ПЦР-тесты, а после приема пищи отправилась на отдых. Вечером футболистов ожидало занятие, которое впервые на этом сборе состоялось на стадионе Металлист. Как только игроки вышли на дорожки арены, главного тренера и игроков поздравили известные в Украине футбольные личности — бывший владелец Металлиста Александр Ярославский, президент харьковского Металла Евгений Красников и главный тренер этого клуба, экс-футболист национальной сборной, Александр Кучер.
Сегодня тренерский штаб вновь давал игрокам тактические задания: происходит наработка разных игровых моделей и ознакомление новичков с тактической концепцией игры. Работа важная и интенсивная, в процессе которой понемногу вырисовываются возможности та проявляются способности приглашенных исполнителей.
Напомним, что сегодня у ассистента главного тренера сборной Украины Андреа Молдеры праздничный юбилей.
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