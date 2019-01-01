Дешам — о вызове Бензема в сборную: Мы оба нуждались в его возвращении
Французский специалист рассказал о встрече с форвардом.
Карим Бензема (слева) и Дидье Дешам, скриншот
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возвращение форварда Реала Карима Бензема национальную команду на Евро-2020.
"Мы встретились и довольно долго беседовали. После этого я долго все обдумывал и пришел к этому решению. Я не расскажу, о чем мы говорили, это останется между нами. Мы оба нуждались в его возвращении.
Я не владею сборной Франции, даже при том, что я несу ответственность за происходящее с ней, и за выборы, которые я делаю", – сказал специалист.
Ранее стала известна заявка сборной Франции на Евро-2020.
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