Дешам — о вызове Бензема в сборную: Мы оба нуждались в его возвращении

Французский специалист рассказал о встрече с форвардом.

Карим Бензема (слева) и Дидье Дешам, скриншот

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал возвращение форварда Реала Карима Бензема национальную команду на Евро-2020.

"Мы встретились и довольно долго беседовали. После этого я долго все обдумывал и пришел к этому решению. Я не расскажу, о чем мы говорили, это останется между нами. Мы оба нуждались в его возвращении.

Я не владею сборной Франции, даже при том, что я несу ответственность за происходящее с ней, и за выборы, которые я делаю", – сказал специалист.

Ранее стала известна заявка сборной Франции на Евро-2020.