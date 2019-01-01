Судаков: Вызов в сборную был очень неожиданным

Хавбек "горняков" рассказал о пребывании в национальной команде.

Георгий Судаков, Скриншот

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о впечатлениях от вызова в сборную Украины.

"Вызов в сборную был очень неожиданным. Я увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен.

В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой", — сказал Судаков.

Ранее Судаков рассказывал, как проходит подготовка команды к предстоящему Евро-2020.