Судаков: Вызов в сборную был очень неожиданным
Хавбек "горняков" рассказал о пребывании в национальной команде.
Георгий Судаков, Скриншот
Полузащитник Шахтера Георгий Судаков рассказал о впечатлениях от вызова в сборную Украины.
"Вызов в сборную был очень неожиданным. Я увидел на сайте, в Instagram. Ко мне сначала администратор в клубе подошел, сказал заполнить анкету. Я не понял, а потом уже увидел список в интернете и был ошеломлен.
В первую очередь это невероятный опыт, потому что вызов в национальную сборную – мечта, думаю, всех парней, неважно, в каком возрасте. А тем более в моем – я самый молодой", — сказал Судаков.
Ранее Судаков рассказывал, как проходит подготовка команды к предстоящему Евро-2020.
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