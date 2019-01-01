Трубин: Тренируемся с новыми силами и хорошими эмоциями
Вратарь "горняков" прокомментировал подготовку национальной команды.
Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о подготовке национальной команды к предстоящим товарищеским матчам перед Евро-2020.
"Все отлично! Было несколько выходных, четыре дня, поэтому чуть перезагрузился – достаточно, чтобы восстановиться. Теперь с новыми силами и хорошими эмоциями тренируемся.
Новички в сборной? Конечно всех знаю — со всеми знаком — либо играли вместе, либо против.
Задания на сборы? В первую очередь набрать физическую форму. Все-таки несколько дней отдохнул. Так что набрать кондиции, мощность, показывать свои лучшие качества и доказывать тренерскому штабу", — приводит слова Трубина пресс-служба "горняков".
Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте.
Комментарии
11:06:2021
12:06:2021
13:06:2021
14:06:2021
16:06:2021
17:06:2021
18:06:2021
19:06:2021