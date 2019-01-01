Трубин: Тренируемся с новыми силами и хорошими эмоциями

Вратарь "горняков" прокомментировал подготовку национальной команды.

АНАТОЛИЙ ТРУБИН, ФОТО ПАВЕЛ ГАРКАВЕНКО

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин рассказал о подготовке национальной команды к предстоящим товарищеским матчам перед Евро-2020.

"Все отлично! Было несколько выходных, четыре дня, поэтому чуть перезагрузился – достаточно, чтобы восстановиться. Теперь с новыми силами и хорошими эмоциями тренируемся.

Новички в сборной? Конечно всех знаю — со всеми знаком — либо играли вместе, либо против.

Задания на сборы? В первую очередь набрать физическую форму. Все-таки несколько дней отдохнул. Так что набрать кондиции, мощность, показывать свои лучшие качества и доказывать тренерскому штабу", — приводит слова Трубина пресс-служба "горняков".

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте.