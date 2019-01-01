Тымчик: Тренеры сборной пытаются сделать так, чтобы мы все поняли буквально с первого раза

Защитник "бело-синих" оценил подготовку национальной команды.

Александр Тымчик, УАФ

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Александр Тымчик рассказал о подготовке национальной команды к предстоящему Евро-2020.

"Только положительные эмоции. Радует, что собрались, нас вызвали в сборную, что готовимся к Евро. Обсуждаем те задачи, которые дают наставники на тренировках. Готовимся только на позитиве. С моим самочувствием все хорошо, работаю на сто процентов. Слава Богу, ничего не беспокоит.

У тренерского штаба сборной Украины не так много времени, поэтому тренеры пытаются все донести до игроков более чем быстро, чтобы мы все поняли буквально с первого раза.

Расширение заявки на Евро-2020? Конечно, я знаю, что в нее попадают 26 игроков. Буду работать и стараться попасть в нее. Каждый футболист стремится сыграть на Евро, полететь с командой и показать себя с лучшей стороны", — приводит слова Тымчика пресс-служба УАФ.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела тренировку на харьковском Металлисте.