Без Ибрагимовича. Швеция объявила расширенную заявку на Евро-2020
Лучший бомбардир национальной команды пропустит турнир из-за травмы.
Сборная Швеции объявила расширенный состав на предстоящий чемпионат Европы 2020 года. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Как и ранее подтверждалось, в предварительный список футболистов Янне Андерссона не попал нападающий Милана Златан Ибрагимович, который получил травму в одном из последних матчей в Серии А.
Вратари: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Кристоффер Нордфельдт (Генчлербирлиги), Робин Ульсен (Эвертон).
Защитники: Эмиль Крафт (Ньюкасл), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даниэльсон (Далянь Ифан), Мартин Ульссон (Хэкен), Людвиг Аугустинссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Филип Хеландер (Рейнджерс), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист (Хельсинборг).
Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Уотфорд), Виктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевски (Ювентус), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль (Сампдория), Кристоффер Ульссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Митьюлланд), Маттиас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).
Нападающие: Маркус Берг (Краснодар), Александр Исак (Реал Сосьедад), Робин Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).
На предстоящем Евро-2020 Швеция сыграет в группе Е против Испании, Словакии и Польши.
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