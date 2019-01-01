Украина сыграет с Северной Ирландией в Днепре, с Кипром — в Харькове
Стало известно, где Украина сыграет с Северной Ирландией и Кипром.
Исполнительный комитет УАФ на специальном заседании утвердил места проведения товарищеских поединков сборной Украины против Северной Ирландии и Кипра. Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Поединок Украина — Северная Ирландия пройдет 3 июня в Днепре на стадионе Днепр-Арена. Матч начнется в 21:00.
Спарринг между командой Андрея Шевченко и Кипром состоится 7 июня в Харькове на стадионе ОСК Металлист. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Напомним, что уже 23 мая в Харькове сборная Украины сыграет товарищеский матч против Бахрейна, который сегодня объявил свой состав. Начало игры в 21:00.
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