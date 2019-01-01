Буяльский: Расстроился, что пропущу Евро-2020, но Шевченко поддержал меня

Украинский хавбек высказал о своей травме, полученной во время финала Кубка Украины.

Виталий Буяльский, ФК Динамо Киев

Центральный полузащитник сборной Украины Виталий Бульяский пропустит чемпионат Европы, который состоится предстоящим летом.

У 28-летнего украинца обнаружили трещину плюсневой кости ступни, факт выявления которой прокомментировал сам футболист.

"В матче с Зарей получил удар по ноге. О том, что травмировался, не знал. Приехал в лагерь сборной, тренировался и бегал вместе со всеми на протяжении трех дней, но под конец занятий чувствовал сильную боль. В итоге оказалось, что там трещина..."

"Конечно, расстроился, что пропущу чемпионат Европы. Но Андрей Николаевич Шевченко поддержал меня, сказал, что все будет хорошо, и на этом жизнь не заканчивается", — приводит слова Буяльского официальный сайт Динамо.

Стоит отметить, что восстановление Виталия Буяльского от вышеупомянутого повреждения составит приблизительно месяц.

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