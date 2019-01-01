Сборная Украины провела еще одну тренировку на стадионе Метталист

Команда Андрея Шевченко в хорошем и праздничном настроении готовится к ближайшим матчам.

УАФ

Сегодняшний день сборная Украины провела с повышенным праздничным настроением, несмотря на то, что днем было объявлено, что полузащитник Динамо Виталий Буяльский из-за травмы пропустит Евро-2020.

Сегодня — Всемирный день вышиванки и игроки сборной подчеркнули этот факт специальной фотографией. Андрей Пятов, Сергей Сидорчук и Тарас Степаненко с гордостью и любовью одели вышиванки, сделанные по заказу УАФ.

Также отмечается, что продажа билетов на матч Украина — Бахрейн идет вялым темпом, но в расположении национальной команды надеются, что ситуация изменится ближе к матчу.

Что касается тренировочного процесса, то работа "сине-желтых" проходила в двух локациях: утром — в тренажерном зале, а вечером — на стадионе ОСК Металлист. Также перед обедом прошло тактическое занятие, чтобы ближе ознакомиться с ближайшими соперниками.

Напомним, ближайший матч Украина проведет уже 23 мая против Бахрейна. Игра пройдет в Харькове в 21:00.