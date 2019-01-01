Матч Украина — Бахрейн рассудит чешский арбитр Павел Орел
В бригаде также присутствует украинский рефери.
Павел Орел, скриншот
Сборная Украины 23 мая в Харькове проведет товарищеский поединок против национальной команды Бахрейна.
На данном спарринге будет работать судейская бригада из Чехии во главе с 33-летним Павелом Орлом.
Ассистентами арбитра будут Петр Блазей и Камил Гаек. Обязанности четвертого рефери исполнит украинец Виталий Романов.
Ранее Бахрейн назвал состав на товарищеский матч с Украиной.
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