Сборная Украины продолжила подготовку к Евро-2020
Национальная команда провела две тренировки.
В пятницу национальная команда провела две тренировки и обе — на стадионе Солнечный. Утреннее занятие носило тактический характер, а вечером игроки отрабатывали игровые элементы.
Началась отшлифовка структуры командной игры: тренировки становятся все более интересными, а борьба за место в составе — все более конкурентной.
Свое тридцатилетие в расположении сборной Украины отпраздновал Евгений Макаренко. Андрей Шевченко поздравил полузащитника от всей команды, а жена Макаренко передала торт.
Напомним, что уже 23 мая в Харькове сборная Украины сыграет товарищеский матч против Бахрейна, который объявил свой состав. Начало игры в 21:00.
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