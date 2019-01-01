Корниенко пропустит матч с Бахрейном из-за болезни

Защитник опять не сможет дебютировать за сборную Украины.

Виктор Корниенко, фото

Виктор Корниенко не сможет принять участие в товарищеском поединке сборной Украины против Бахрейна.

Как сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола, защитник донецкого Шахтера пропустит матч из-за болезни.

У Виктора Корниенко выявили ангину, из-за которой ему придется пройти лечение. Он находился под наблюдением доктора сборной Украины несколько дней.

Напомним, что ранее Виктор Корниенко выразил радость тому факту, что наконец-то смог попасть в расположение сборной Украины — до этого ему мешали травмы.