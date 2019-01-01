Луис Энрике раскрыл причины отсутствия Рамоса в заявке сборной Испании на Евро-2020

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике ответил на вопросы журналистов после обнародования заявки на чемпионат Европы.

Луис Энрике, getty images

В заявке сборной Испании не оказалось ни одного игрока Реала, включая капитана "фурии роха" Серхио Рамоса.

"Не связывайте отсутствие Рамоса с появлением других игроков, вроде Ляпорта. Есть вероятность, что Серхио не сможет восстановиться до начала турнира. Сложная ситуация. Это решение, о котором мы долго думали. Вчера мы говорили с Рамосом, но я буду держать эту беседу в тайне. Нелегко передать то, что в конечном итоге говорит не в пользу футболиста. Я должен следовать тому, что лучше для команды", — приводит слова Энрике AS.

"Надеюсь, что это решение не повлияет на команду. Если бы Рамос был здоров, он бы был в списке. Тоже касается и Карвахаля. Я был достаточно откровенен с Рамосом. Меня наняли в сборную для принятия решений и я их принимаю. У нас произошел очень корректный разговор. Рамоса не будет с нами, потому что он не был со сборной с момента травмы".

Таким образом, вполне вероятно, что карьера Рамоса в сборной Испании окончена.