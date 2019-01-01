Буяльский: Если я буду думать, что это был последний мой шанс, то нет смысла играть в футбол

Полузащитник прокомментировал пропуск чемпионата Европы.

Виталий Буяльский, фото

Центральный полузащитник сборной Украины Виталий Бульяский пропустит чемпионат Европы, который состоится предстоящим летом.

Футболист Динамо расстраивается из-за этого факта, но верит, что это не последний шанс.

"Травма не сильно тяжелая, но в таком месте, когда идет часто нагрузка на ногу, поэтому нужно внимательно смотреть, процедуры делаю. Трещина была после игры с Зарей на Кубок. Был удар, такой игровой момент, в принципе неважно, кто ударил. Я почувствовал резкую боль, но потом начал бегать и вроде разбегался. Думал, что обычная гематома и пройдет. Я доиграл нормально, потом приехал в сборную, тоже в принципе тренировался, под конец тренировки нога начинала болеть. Я еще потерпел дня три, а уже на четвертый день она еще хуже начала болеть и я уже сказал доктору, чтобы сделать обследование. Когда сделал первый раз КТ, сразу увидели. Я не поверил, попросил сделать еще МРТ. На второй раз уже поверил, что такое может быть.

Андрей Николаевич вызвал к себе, мы поговорили с ним. Он сказал, что на этом жизнь не заканчивается, но я сам понимаю, что шансов может таких и не будет. Будем надеяться, что все наладится. То, что говорят, что я стану сильнее, думаю, это неправда. Все равно ты расстраиваешься где-то в глубине души и думаешь, что вот был шанс, но так сложилось. Но ничего, в принципе, главное, что и в клубе меня доктор поддержал, руководство звонило и сказало, чтоб не расстраивался. Я и не расстраиваюсь так сильно. Если я буду думать, что это был последний мой шанс, наверное, нет смысла тогда вообще играть в футбол.

Не сильно сейчас люблю подымать эту тему по поводу сборной, хочу немного отвлечься. В принципе, интернет не читаю, это самое важное. Отвлекаюсь, пока еще я только пару дней дома, на базу приезжаю делать процедуры, в кино хожу. Надеюсь, на рыбалку поехать. Может, если доктора дадут разрешение, может куда-то полечу отдыхать. Следующее обследование у нас через две с половиной недели, посмотрят как продвигается, потом будет ясно. Но как минимум — три недели, ну и потом нужно потихоньку начинать нагружать, чтобы не сразу и не усугубить. Каждому из ребят и Андрею Николаевичу говорил, что верю, что они выйдут из группы и пройдут как можно дальше. Поэтому поддерживаю их и хочу пожелать только удачи и всего самого лучшего", — сказал полузащитник телеканалу Футбол 1.

Напомним, что Буяльский набрал отличную форму и оформил хет-трик в одном из матчей чемпионата Украины.