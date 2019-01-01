Караваев: Хотим показать все, на что мы способны
Футболист сборной Украины поделился ожиданиями от Евро.
Александр Караваев, getty images
Александр Караваев рассказал о том, что команда находится в предвкушении перед матчами чемпионата Европы.
"В голове мысли о том, что мы очень долго к этому шли, проделали замечательный путь и не хотим останавливаться. Хотим показать все, на что мы способны.
Мы понимаем, что все меньше дней остается до старта Евро и все больше нужно быть сконцентрированным и внимательным", — сказал Караваев Футбол NEWS.
Напомним, что УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко не поедут на Евро-2020.
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