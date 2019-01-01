Малиновский: Серия А закончилась, все мысли только со сборной

Полузащитник сборной Украины рассказал о подготовке к Евро.

Руслан Малиновский, фото getty images

Руслан Малиновский абстрагировался от шикарного окончания сезона в Серии А и всеми мыслями находится со сборной Украины.

"Сейчас чемпионат Италии закончился и все мысли только о сборной. Мы хорошо отдохнули на протяжении этих трех дней, это было необходимо.

Сейчас будем готовиться к Евро и предстоящим контрольным матчам, которые очень важны", — сказал Малиновский в эфире Футбол NEWS.

Напомним, что УАФ подтвердила, что Коноплянка и Коваленко не поедут на Евро-2020.