Александер-Арнольд не войдет в состав сборной Англии на Евро-2020
22-летний англичанин не попадет в число 26 футболистов на предстоящий турнир.
Трент Александер-Арнольд, Getty Images
Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд не сможет сыграть за сборную Англии на предстоящем чемпионате Европы-2020. Об этом сообщает ESPN.
По информации источника, 22-летний англичанин будет исключен из заявки национальной команды и не сможет помочь команде Гарета Саутгейта на предстоящем турнире.
Напомним, Трент вошел в расширенную заявку сборной Англии на Евро-2020, в которой оказалось 33 футболиста, тогда как в окончательный список попадут 26 игроков.
В нынешнем сезоне Александер-Арнольд провел 45 поединков, в которых забил два гола и отдал девять ассистов.
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