Роберто Мартинес — о де Брюйне: Уверен, что в скором времени он сможет к нам присоединиться

Наставник бельгийской сборной высказался о травмированном хавбеке.

Роберто Мартинес, getty images

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал состояние полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне перед началом Евро-2020.

Бельгийский хавбек сломал нос и стенку левой глазницы в результате столкновения с Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.

"Нужно пройти несколько дополнительных тестов, чтобы понять, в каком он состоянии. Мы намерены быть очень осторожными. Когда мы говорили с Кевином, он выглядел оптимистично и чувствовал себя хорошо. Ему не потребуется операция.

Мы уверены, что в течение недели будем иметь более конкретную информацию. Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Уверен, что в скором времени он сможет к нам присоединиться", – сказал специалист.

Ранее сообщалось, что де Брюйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020.