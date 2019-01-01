Роберто Мартинес — о де Брюйне: Уверен, что в скором времени он сможет к нам присоединиться
Наставник бельгийской сборной высказался о травмированном хавбеке.
Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал состояние полузащитника Манчестер Сити Кевина де Брюйне перед началом Евро-2020.
Бельгийский хавбек сломал нос и стенку левой глазницы в результате столкновения с Антонио Рюдигером в финале Лиги чемпионов.
"Нужно пройти несколько дополнительных тестов, чтобы понять, в каком он состоянии. Мы намерены быть очень осторожными. Когда мы говорили с Кевином, он выглядел оптимистично и чувствовал себя хорошо. Ему не потребуется операция.
Мы уверены, что в течение недели будем иметь более конкретную информацию. Мы желаем Кевину скорейшего выздоровления. Уверен, что в скором времени он сможет к нам присоединиться", – сказал специалист.
Ранее сообщалось, что де Брюйне рискует пропустить групповой этап Евро-2020.
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