Сборную Бельгии вакцинировали от коронавируса перед Евро-2020
Все игроки и члены персонала сделали прививку от Covid-19.
Игрок сборной Бельгии, AFP
Все футболисты и члены персонала сборной Бельгии были вакцинированы от коронавируса, о чем сообщает пресс-служба национальной команды.
Safe and sound. ✅ pic.twitter.com/a9Cdbp0NZ2— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 31, 2021
Напомним, на предстоящем чемпионате Европы-2020 сборная Бельгии сыграет в группе В, где ее соперниками будут Финляндия, Россия и Дания. Первый матч для бельгийцев пройдет 12 июня против России.
Ранее наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ситуацию с травмированным лидером команды Кевином де Брюйне, который получил травму в финале Лиги чемпионов.
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