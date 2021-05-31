Сборную Бельгии вакцинировали от коронавируса перед Евро-2020

Все игроки и члены персонала сделали прививку от Covid-19.

Игрок сборной Бельгии, AFP

Все футболисты и члены персонала сборной Бельгии были вакцинированы от коронавируса, о чем сообщает пресс-служба национальной команды.

Safe and sound. ✅ pic.twitter.com/a9Cdbp0NZ2 — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) May 31, 2021

Напомним, на предстоящем чемпионате Европы-2020 сборная Бельгии сыграет в группе В, где ее соперниками будут Финляндия, Россия и Дания. Первый матч для бельгийцев пройдет 12 июня против России.

Ранее наставник сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал ситуацию с травмированным лидером команды Кевином де Брюйне, который получил травму в финале Лиги чемпионов.