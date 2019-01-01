Власти Дании намерены не пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020

Генеральный секретарь РФС уже обратился к директору УЕФА.

Болельщики сборной России, скриншот

Власти Дании отказались пускать российских болельщиков на матчи Евро-2020 в Копенгагене.

В ответ на это генсекретарь РФС Александр Алаев отправил генеральному директору УЕФА Мартину Каллену письмо, в котором выразил обеспокоенность этим решением.

"Общероссийская общественная организация Российский футбольный союз крайне обеспокоена ситуацией вокруг невозможности допуска болельщиков сборной России на игру группового этапа Евро-2020 в Дании, которые приобрели билеты на матч.

Просим вас оперативно изучить возможность допуска болельщиков на матч и предложить механизм решения проблемы", — говорится в обращении.

Ранее Совет ЕС ввел рекомендации для национальных правительств относительно правил пересечения границы Союза. Согласно ним разрешено пускать в ЕС всех, кто прошел вакцинацию одобренными вакцинами.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. В Копенгагене пройдет три встречи группы B.

Ранее стало известно, что сборную Бельгии вакцинировали от коронавируса перед Евро-2020.