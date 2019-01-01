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Пятов — о подготовке в сборной: Отрабатываются моменты тактического плана

Голкипер "горняков" поделился своими мыслями о подготовке национальной команды перед Евро-2020.

Андрей Пятов, УАФ
Андрей Пятов, УАФ

Вратарь донецкого Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал подготовку национальной команды к ближайшему матчу против Северной Ирландии, а также к предстоящему Евро-2020.

"Все связано с тактикой, отрабатываются моменты тактического плана. Сейчас проведем матч с Северной Ирландией, которая играет в пять защитников. Тренеры изучают соперника, разбирают, как ему противостоять. Поэтому это наработки. Наставники хотят увидеть, готовы ли мы к такой перестройке. Работается замечательно, ребята выкладываются по максимуму. Все нормально, все готовы.

В сборной всегда замечательная атмосфера. Все работают с удвоенной энергией. Это в первую очередь по требованию тренеров — есть время для серьезной работы, а есть время для шуток и смеха. Существуют определенные рамки.

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Мы все переживаем, но самое главное, что есть конкуренция. Итак, все хотят попасть в заявку и сыграть в финальной стадии. Мы и так ждали этого уже очень долго. Тренерам виднее, кто им нужен, на кого им рассчитывать.

Финал Лиги чемпионов? Я считаю, что Челси очень хорошо подготовился к игре и в первом тайме он полностью закрывал все зоны. Лондонцы понимали, что Манчестер Сити всегда обладает преимуществом, но неглубоко садились, встречали в центре и играли компактно. Они выкладывались по полной и знали, что получат шанс в контратаке. У Челси было несколько возможностей в первом тайме, и один гол был забит. У Сити также были моменты, но не в таком количестве, как обычно. Челси практически не давал шансов.

Александр Зинченко? Желаю ему, чтобы он это пережил. В этом должны помочь семья и близкие, а когда он уже прибудет в сборную, мы поговорим, поддержим. Мы всегда за него", — приводит слова Пятова пресс-служба УАФ.

Товарищеский матч Украина — Северная Ирландия пройдет 3 июня, в 21:45 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Пятов продлил контракт с Шахтером на два года.

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