Сборная Украины встретилась с Комитетом арбитров УЕФА

Футболистов и тренерский штаб ознакомили с организационными моментами и регламентом.

Игроки сборной Украины, фото УАФ

С приближением финального турнира в лагерях команд-участниц Евро проходят традиционные встречи, связанные с организационными моментами и регламентом проведения соревнований.

Сегодня представитель комитета арбитров УЕФА Сергей Бойко ознакомил сборную Украины с презентацией под названием "Работаем вместе для лучшего понимания игры".

С помощью видеоэпизодов и объяснений действующий арбитр ФИФА проиллюстрировал тренерам и игрокам те игровые моменты, на которых будет акцентировано внимание участников ближайшего финального турнира.

В частности, речь шла о неправомерных контактах и опасную игры против оппонента во время единоборств, а также задержку игрока команды-соперницы, — такие действия футболистов могут привести к удалению или по меньшей мере предупреждению. "Горчичник" перед собой увидят и симулянты.

Напомним, что Андрей Шевченко ранее объявил окончательную заявку команды на грядущий чемпионат Европы.