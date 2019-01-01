Сборная Украины встретилась с Комитетом арбитров УЕФА
Футболистов и тренерский штаб ознакомили с организационными моментами и регламентом.
С приближением финального турнира в лагерях команд-участниц Евро проходят традиционные встречи, связанные с организационными моментами и регламентом проведения соревнований.
Сегодня представитель комитета арбитров УЕФА Сергей Бойко ознакомил сборную Украины с презентацией под названием "Работаем вместе для лучшего понимания игры".
С помощью видеоэпизодов и объяснений действующий арбитр ФИФА проиллюстрировал тренерам и игрокам те игровые моменты, на которых будет акцентировано внимание участников ближайшего финального турнира.
В частности, речь шла о неправомерных контактах и опасную игры против оппонента во время единоборств, а также задержку игрока команды-соперницы, — такие действия футболистов могут привести к удалению или по меньшей мере предупреждению. "Горчичник" перед собой увидят и симулянты.
Напомним, что Андрей Шевченко ранее объявил окончательную заявку команды на грядущий чемпионат Европы.
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