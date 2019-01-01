Трент: Заставляй замолчать тех, кто сомневается

Футболист оценил вызов в сборную Англии.

Трент, Getty images

Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд прокомментировал свой вызов в сборную Англии на Евро-2020.

"Верь в себя всегда. Заставляй замолчать тех, кто сомневается", — написал в своем Instagram-аккаунте Александер-Арнольд.

Отметим, что многие СМИ сообщали, что Трент может не попасть на турнир, однако главный тренер команды Саутгейт, вероятно, изменил свое решение.

Полную заявку сборной Англии на Евро-2020 можно смотреть на Football.ua.