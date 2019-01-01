Трент: Заставляй замолчать тех, кто сомневается
Футболист оценил вызов в сборную Англии.
Трент, Getty images
Защитник Ливерпуля Трент Александер-Арнольд прокомментировал свой вызов в сборную Англии на Евро-2020.
"Верь в себя всегда. Заставляй замолчать тех, кто сомневается", — написал в своем Instagram-аккаунте Александер-Арнольд.
Отметим, что многие СМИ сообщали, что Трент может не попасть на турнир, однако главный тренер команды Саутгейт, вероятно, изменил свое решение.
Полную заявку сборной Англии на Евро-2020 можно смотреть на Football.ua.
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